Taalpunt in bib moet anderstaligen de kans bieden Nederlands te leren RDK

28 mei 2019

10u02 0 Overijse In de bibliotheek van Overijse is maandag een volwaardig Taalpunt Nederlands geopend. De bedoeling is om anderstaligen en laaggeletterden te ondersteunen om Nederlands te leren en te oefenen aan de hand van een aangepaste collectie.

Het Taalpunt is een realisatie van de gemeente en de provincie. Het kwam er enerzijds om anderstaligen te helpen bij het leren van het Nederlands en anderzijds om Nederlandstaligen beter te laten lezen of schrijven. Om dit doel te bereiken, werd een speciale collectie samengesteld. Behalve leesboeken in eenvoudige taal zijn er ook cursussen en leerboeken om Nederlands te leren, (beeld)woordenboeken, kranten in eenvoudige taal, informatieve boeken over de samenleving in Vlaanderen, Nederlands gesproken films en series en educatief spelmateriaal. Leden van de bib kunnen dit alles gratis ontlenen.