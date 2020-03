Steengroeve Blaivie wordt opnieuw aantrekkelijk gemaakt voor bedreigde vroedmeesterpad Robby Dierickx

06 maart 2020

11u08 0 Overijse In de steengroeve Blaivie in Overijse is het Regionaal Landschap Dijleland (RLD) maandag gestart met werken om de site opnieuw aantrekkelijk te maken voor de vroedmeesterpad. Concreet wordt 1 hectare rond de poel gekapt, komt er een afrastering en zullen er vervolgens dieren zoals geiten en ezels op geplaatst worden.

“De steengroeve Blaivie is al jaren een uitstekende habitat voor de vroedmeesterpad, een bedreigde diersoort die in onze regio voornamelijk in Neerijse en Overijse leeft”, weet Pieter Moysons, projectmedewerker bij het Regionaal Landschap Dijleland. “Maar de voorbije jaren geraakte de site steeds meer verwilderd omdat de groeve eigenlijk niet meer onderhouden werd. Daardoor werd de omgeving minder aantrekkelijk voor de vroedmeesterpad. Om er opnieuw een uitstekende habitat van te maken, zijn we maandag met broodnodige werken gestart.”

Ezels en geiten

Concreet worden er heel wat bomen gekapt, wordt de steengroeve Blaivie opnieuw open gemaakt, komt er een omheining en zullen er vervolgens dieren geplaatst worden om de site te begrazen. Het oude hout en vooral de stronken blijven liggen voor de andere bewoner van de groeve: het vliegend hert, een grote kever. “De kapwerken zouden eind volgende week afgerond moeten worden”, aldus nog Moysons. “Eind maart starten we met het plaatsen van de omheining, waarna we in een eerste fase ezels en geiten op de site zullen plaatsen. Nadien komen er mogelijk ook schapen.”

Voor de werken kreeg Regionaal Landschap Dijleland subsidies van het Agentschap Natuur en Bos. Ook de gemeente Overijse financiert het project gedeeltelijk mee.