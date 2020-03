Stacaravan brandt volledig uit op camping in Huldenberg EDLL

02 maart 2020

17u08 2 Overijse Vannacht omstreeks vijf uur heeft een stacaravan op camping Holiday Parc in Huldenberg vuur gevat. De bewoner probeerde tevergeefs het vuur nog te blussen, maar uiteindelijke brandde de caravan volledig uit. Er geraakte niemand gewond, maar de omwonenden werden wel even geëvacueerd. De brand is accidenteel ontstaan.

Rond iets voor vijf uur vanmorgen moest de brandweer van Overijse uitrukken voor een uitslaande brand in camping Holiday Parc in Huldenberg. De bewoner van de chalet, een man van Poolse afkomst, probeerde tevergeefs nog te blussen. De man kon de caravan uiteindelijk op tijd verlaten en er geraakte niemand gewond. “Er was wel even gevaar voor de andere bewoners omdat er gasflessen aanwezig waren in de caravan die nog konden ontploffen. Daarom werden de omwonenden een tijdje geëvacueerd en opgevangen in de cafetaria van de camping. Rond iets na zes uur vanochtend was de situatie gekalmeerd”, zegt de brandweer van Overijse. Het bleeft uiteindelijk bij die ene caravan. “Er is heel veel schade, waardoor de oorzaak niet volledig duidelijk is. Al is de brand wel accidenteel ontstaan en niet opzettelijk. Vermoedelijk gaat het om een verwarming op gas die te dicht bij de zetel stond, waardoor die vuur vatte”, aldus de brandweer.