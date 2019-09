Speeltuin Het Meiveld aan vernieuwing toe: iedereen kan mee bepalen hoe RDK

16 september 2019

Omdat speeltuin Het Meiveld achter de bibliotheek en CC Den Blank al jaren heel intensief gebruikt wordt, zijn de speeltuigen aan vernieuwing toe. Het schepencollege wil de speeltuin echter niet zomaar vernieuwen en vraagt daarom de mening van haar inwoners. Jong en oud mag zijn zegje doen.

Hoe ziet de ideale speeltuin eruit? Die vraag stelt het schepencollege van Overijse aan haar inwoners. Kinderen, jongeren, verenigingen, scholen, ouders en grootouders mogen namelijk mee bepalen hoe speeltuin Het Meiveld vernieuwd moet worden. “Een speeltuin is immers niet alleen een plek waar gespeeld kan worden, maar het is ook een plaats waar iedereen samenkomt met de familie en vrienden en waar je tot rust kan komen in het groen”, meent het gemeentebestuur.

Wie zijn of haar mening wil geven over de vernieuwing zal kunnen deelnemen aan verschillende inspraakmomenten. Zo is iedereen op zaterdag 21 september (14 tot 17 uur), woensdag 25 september (14 tot 17 uur) en vrijdag 27 september (15 tot 21 uur) welkom aan de speeltuin. Ook via toekomst@overijse.be kunnen tot 10 oktober ideeën gegeven worden. Op basis van de ideeën en suggesties wordt vervolgens een voorontwerp ontwikkeld en komt er een nieuw inspraakmoment zodat iedereen opnieuw feedback kan geven. Nadien wordt het definitieve plan voor de vernieuwde speeltuin opgesteld.