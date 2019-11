Skatewinkel waar ook cannabidiol verkocht werd jaar na opening alweer dicht Robby Dierickx

27 november 2019

16u06 0 Overijse Nog geen jaar nadat skatewinkel BlackJack langs de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik de deuren opende, is de winkel alweer dicht. De uitbater verkocht er naast skatespullen ook cannabidiol, een soort cannabis waar je niet ‘high’ van wordt. Dat zorgde voor wat commotie bij de gemeente, maar uiteindelijk besloot de uitbater de winkel om privéredenen te sluiten.

Meteen na de opening van de BlackJack midden november vorig jaar regende het klachten in de buurt. In de winkel werd behalve skatekledij en -materiaal ook cannabidiol verkocht. Een vorm van cannabis waarvan je door het lage THC-gehalte niet high kan worden. Maar aangezien de winkel pal naast een basisschool lag, was er heel wat protest tegen. Een maand na de opening viel de politie er zelfs binnen en werden er stalen van de cannabidiol meegenomen. Daarnaast waren er in de beginperiode ook problemen met de stedenbouwkundige vergunning, maar die geraakten al snel opgelost.

Familiale redenen

Wie vandaag voorbij het pand rijdt, merkt echter dat het alweer leeg staat. “Ik heb de winkel enkele weken geleden gesloten”, aldus de voormalige uitbater, die wel nog gelijkaardige shops in Blankenberge en Knokke runt. “Niet omwille van problemen met de buurt of de gemeente, maar wegens familiale redenen. Mijn zus is onlangs gestorven en de uitbating van de winkel in Overijse werd me wat teveel.”

Burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA), die van meet af aan niet gelukkig was met de winkel, bevestigt dat de uitbater uit eigen beweging stopte. Volgens haar werd de zaak grondig gecontroleerd, maar werden er nooit overtredingen vastgesteld.