Sint-Martinuscollege schrapt reis naar Italië en zoekt alternatief: “Maar niet evident drie weken voor vertrek”

09 maart 2020

11u51 6 Overijse De vijfdejaars van het Sint-Martinuscollege in Overijse vertrekken op 1 april dan toch niet naar Italië voor hun schoolreis. Die beslissing komt er nu Buitenlandse Zaken schoolreizen naar de Laars van Europa afraadt door de uitbraak van het coronavirus. De school gaat op zoek naar een alternatief. “Niet gemakkelijk aangezien we amper drie weken voor het vertrek zijn en we niet weten waar het virus nog zal toeslaan”, klinkt het.

Daar waar directeur Dirk Dewinter midden vorige week nog liet weten dat de schoolreis van de vijfdejaars van het Sint-Martinuscollege in Overijse naar Italië zou kunnen plaatsvinden omdat Buitenlandse Zaken haar reisadvies nog niet aangepast had, moest de directie afgelopen weekend terugkomen op die beslissing. Vrijdag riep Buitenlandse zaken scholen namelijk op om reizen naar Italië te annuleren als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. “Afgelopen weekend hebben we de ouders van de zowat honderd vijfdejaars ingelicht dat we de schoolreis naar Italië zullen annuleren”, laat directeur Dirk Dewinter weten. “Onze leerlingen zouden normaal naar Rome vliegen om vervolgens het zuiden van Italië en Sicilië te bezoeken. Die regio’s liggen buiten de getroffen zone, maar de kans is groot dat de bezienswaardigheden er de deuren sluiten waardoor we er eigenlijk heel weinig kunnen gaan doen. Daarom hebben we beslist om de reis alsnog te annuleren.”

Ondertussen is de school wel op zoek naar een alternatief. “Samen met het reisbureau bekijken we of de leerlingen naar een andere bestemming kunnen reizen”, verduidelijkt de directeur. “Maar dat is uiteraard niet evident, aangezien we op 1 april zouden vertrekken. In drie weken tijd een nieuwe reis inplannen, is geen sinecure. Bovendien is het onduidelijk waar het coronavirus de komende weken nog zal toeslaan. We willen vermijden dat we een reis boeken naar een land waar binnenkort mogelijk ook een negatief reisadvies over uitgevaardigd wordt. Die onvoorspelbaarheid van de epidemie maakt het niet gemakkelijk om een alternatief te vinden.”

En wat met het reeds betaalde geld indien er toch geen andere schoolreis georganiseerd kan worden. “Ook hierover lopen gesprekken met het reisbureau”, aldus nog Dirk Dewinter. “Uiteraard is het onze bedoeling om in dat geval zoveel mogelijk te recupereren. We zullen de ouders en de leerlingen de komende dagen op de hoogte houden van wat er nu zal gebeuren.”

Afgelopen weekend besliste ook de gemeente Sint-Pieters-Woluwe om alle skireizen van de gemeentelijke basisscholen te annuleren. Zo zag de Nederlandstalige basisschool Mooi Bos haar skireis naar Zwitserland in het water vallen. Het vertrek stond voor dinsdag gepland. Het schepencollege liet de ouders al weten dat de gemaakte kosten terugbetaald zullen worden.