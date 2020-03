Sint-Martinuscollege Overijse schaft Italiëreis ondanks coronavirus voorlopig niet af: “Anders krijgen leerlingen hun geld niet terug” Robby Dierickx

05 maart 2020

15u21 3 Overijse Op woensdag 1 april stappen zowat honderd vijfdejaars van het Sint-Martinuscollege in Overijse het vliegtuig richting Rome op voor hun Italiëreis. Hoewel het coronavirus in de Laars van Europa hard toeslaat, wordt de reis voorlopig niet geschrapt. “Omdat Buitenlandse Zaken het reizen naar Italië niet afraadt, krijgen de leerlingen hun geld niet terug bij een annulering.”

In Nederland worden inwoners aangemaand om reizen naar het noorden van Italië alleen door te laten gaan wanneer het echt moet, maar bij ons wijzigt Buitenlandse Zaken haar reisadvies voorlopig niet. En dat heeft ook gevolgen voor de leerlingen van het Sint-Martinuscollege in Overijse. Op woensdag 1 april trekken honderd vijfdejaars namelijk naar Rome voor de Italiëreis. Van de Italiaanse hoofdstad trekken ze naar het zuiden en vervolgens zullen ze ook Sicilië bezoeken. “Momenteel gaat de reis gewoon door”, zegt directeur Dirk Dewinter. “We volgen de situatie wel op de voet en kijken naar wat Buitenlandse Zaken beslist. Gelukkig vertrekken de leerlingen pas binnen vier weken, dus we hebben nog wel wat tijd.”

Bezienswaardigheden

Indien het reisadvies de komende weken niet verandert, zal de Italiëreis volgens de directeur niet geannuleerd worden. “Doen we dat wel, dan krijgen de leerlingen hun geld namelijk niet terug. We hopen wel dat de bezienswaardigheden in de regio niet gesloten zijn. Stel dat dat wel het geval is en het niet verboden wordt om te reizen naar Italië, dan hebben we een groot probleem want dan valt onze hele planning in het water.”