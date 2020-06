Scouts Overijse moeten inderhaast op zoek naar nieuwe kampplaats Robby Dierickx

03 juni 2020

12u01 0 Overijse Zo luid het gejuich op vrijdag 22 mei weerklonk bij de scouts van Overijse toen bleek dat jeugdbewegingen toch op kamp mogen komende zomer, zo diep was de teleurstelling dinsdag toen de Waalse gemeente Couvin plots liet weten dat er geen kampen van meer dan vijftig kinderen mogen plaatsvinden. En dus moeten de scouts van Overijse inderhaast op zoek naar een nieuwe kampplaats.

“Hier waren we niet op voorbereid”, geeft Hendrik Taes, een van de groepsleiders, toe. “We hadden net groen licht gekregen en waren van plan om het grote kampterrein – goed voor zowat 4 hectare – onder te verdelen in drie zones, zodat we drie bubbels van vijftig leden konden maken. Dat we nu plots helemaal niet mogen gaan, is een enorme domper.”

Niet evident

De jeugdbeweging is daarom meteen met een zoektocht naar een nieuwe kampplaats begonnen, al beseft men maar al te goed dat het niet evident zal zijn om nog iets te vinden. “Zeker omdat wel meerdere jeugdbewegingen op zoek zijn naar een alternatief”, aldus nog Taes. “We hebben nu wel de gegevens van een Waalse landbouwer met zeventien terreinen gevonden, dus hopen dat hij ons kan helpen. Voorts gaan we mogelijk nog met Scouts en Gidsen Vlaanderen bekijken of er toch niet onderhandeld kan worden met de gemeente Couvin in de hoop dat we er alsnog terecht kunnen. Hopelijk komt er snel een oplossing uit de bus zodat we onze leden kunnen geruststellen.”

De scouts zoeken in eerste instantie een nieuwe kampplaats waar alle 150 kinderen samen kunnen kamperen, in aparte bubbels weliswaar. Lukt dat niet, dan worden kleinere kampplaatsen overwogen om in aparte groepen op kamp te gaan. De jeugdbeweging roept de hulp van iedereen in om een oplossing te vinden. “Ken je iemand met een mogelijk kampeerterrein, contacteer ons dan via onze Facebookpagina”, besluit de leiding.