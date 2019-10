Scouts mogen zich de ‘Warmste jeugdbeweging van Overijse’ noemen JCV

20 oktober 2019

12u21 2 Overijse De Scouts van Overijse zijn de ‘Warmste jeugdbeweging van Overijse’. Zij zijn de winnaars van de verschillende uitdagingen die zaterdag voor de eerste keer georganiseerd werden door alle jeugdbewegingen uit de gemeente. De actie moet geld inzamelen voor de Warmste Week van Studio Brussel en gaat naar de vzw Ganspoel, die kinderen helpt met een visuele beperking.

De Scouts haalden het van de verschillende Chiro’s uit de gemeente en kwam als winnaar uit de bus na de vijf uitdagingen. “We zijn blij dat we gewonnen hebben”, zegt hoofdleider Wim Dunford. “Na de uitdagingen stonden we gelijk met de Chiro van Eizer, maar in de tiebreak op het podium hebben we het gehaald. Het was dus spannend tot op het laatste moment. Al is de overwinning niet het hoofddoel natuurlijk. Het draait vooral om geld inzamelen voor een goed doel.”

Samenhang

Het was de eerste keer dat het evenement georganiseerd werd. “We wilden iets doen om alle jeugdbewegingen bij elkaar te brengen”, zegt Rik Renard, ondervoorzitter van de jeugdraad. “Het idee ontstond al vorig jaar en we hebben dit dan allemaal samen op poten gezet. Dit is een mooi initiatief om de samenhang tussen de jeugdbewegingen te verbeteren.”

De leidingsploegen van de vijf deelnemende verenigingen, de scouts van Overijse en de Chiro’s van Overijse, Eizer, Maleizen en Jezus-eik, kregen verschillende uitdagingen voorgeschoteld. “Dat ging van een vlottentocht over de vijvers van Overijse tot een hindernissenparcours”, zegt Renard. “De verenigingen konden op voorhand al steunkaarten verkopen. Afhankelijk van hoeveel ze er verkochten, kregen ze een voordeel bij de proeven, bijvoorbeeld beter materiaal.”

Warmste week

Met de verkoop van de steunkaarten kon al een mooi bedrag worden ingezameld. Zaterdagavond kwam de teller op ruim 4.500 euro te staan. In totaal namen honderd leden van de verschillende leidingsploegen deel aan de uitdaging. Zij kregen uiteraard luidruchtig de steun van hun leden en oud-leiding. De Scouts van Overijse mogen als winnaar tijdens de Warmste Week in Kortrijk het liedje gaan aankondigen dat de zij uitkozen. Dat wordt ‘Wish you were here’ van Pink Floyd. Na de bekendmaking werd er nog gefeest tot in de vroege uurtjes met optredens van verschillende bands en dj’s.

De opbrengst van de actie gaat naar de vzw Ganspoel. Die biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking. “De bedoeling is dat het geld dient om een nieuwe speeltuin voor de kinderen daar te bouwen”, zegt Renard. Zo blijven we dicht bij wat we zelf doen: bezig zijn met kinderen. Het is ook een heel mooi project.”