Sander Van Eyk en Tempo Overijse stomen zich klaar voor competitiestart: “Oefenmatch tegen Beringen echt zien als laatste test” DRIES CHARLIER

11 september 2020

17u07 0 Overijse In zijn voorlaatste oefenwedstrijd ging derdenationaler Tempo Overijse woensdag met 1-2 de boot in tegen Diegem Sport. Zaterdag wacht de laatste test in eigen huis tegen Beringen. Een week later beginnen de Overijsenaren aan de nieuwe competitie met een thuiswedstrijd tegen Svelta Melsele.

“Tegen Diegem speelden we een traditionele oefenwedstrijd waarbij er een heel aantal wissels werden doorgevoerd om iedereen nog wat minuten te geven”, doet Sander Van Eyk de analyse. “We hebben dus niet negentig minuten met onze typeploeg gespeeld. In de eerste helft haalden we niet het gewenste niveau. Ondanks dat kregen we wel een paar goede mogelijkheden, maar gaven we vooral de kansen die Diegem kreeg, zelf weg.”

“Na de pauze zetten we iets meer druk en hadden we wel wat overwicht. Zo kwamen we ook op een 1-0-voorsprong, maar nadien gaven we het te gemakkelijk weg. Bepaalde taken werden niet uitgevoerd. Ik denk dat het te maken heeft met scherpte. Het was nog niet echt voor de knikkers en dan sluipt er hier en daar wat extra nonchalance in. Dat moet er zeker nog uit richting volgende week. We moeten die wedstrijd tegen Beringen dan ook echt zien als een laatste test.”

Ander gezicht

“Ik ben bezig aan mijn tweede seizoen bij Overijse en hoor van erg veel mensen dat Overijse sinds dit seizoen toch een heel ander gezicht gekregen heeft. Het nieuwe bestuur heeft vooral gezocht naar spelers, die kwalitatief misschien minder zijn als de spelers van vorig jaar, maar die het dan dubbel en dik compenseren met hun mentaliteit.”

“In de voorbereiding is ook gebleken dat er een goed evenwicht is in de ploeg. Tegen de beloften van Anderlecht, die toch erg goed kunnen voetballen, haalden we een 0-2-achterstand op en wonnen we uiteindelijk met 5-2. De weerbaarheid is er dus. Iedereen wil een extra meter lopen voor een ander. Als we die mentaliteit een heel seizoen kunnen doortrekken, zullen we hier en daar wat punten pakken die misschien niet verwacht waren.”

Doelpunten maken

In de voorbereiding droeg Van Eyk enkele keren de aanvoerdersband. “Wat mijn rol wordt? Dimitri Delorge is de eerste kapitein. Vooral samen met hem probeer ik de rust en de orde in de spelersgroep te bewaren. Mijn voornaamste taak is gewoon doelpunten maken.”

“Dat blijkt aardig te lukken in de voorbereiding. Ik zit aan een zestal doelpunten en dat had al gemakkelijk het dubbel kunnen zijn. Ik maak me in dat opzicht dus niet te veel zorgen. De meeste spelers beginnen wel te beseffen hoe ze mij in stelling moeten brengen. Als we daar nog wat voort kunnen aan sleutelen, dan hoop ik weer een belangrijke rol voor de ploeg te kunnen opnemen.”