Rolstoelvriendelijke Keizer Karelfeesten opnieuw groot succes WHW

04 augustus 2019

18u28 0 Overijse De 20e editie van de Keizer Karelfeesten hebben dit weekend Tombeek beheerst.

Ter ere van zijne Hoogheid Keizer Karel worden jaarlijks deze feesten georganiseerd. Dit jaar wordt ook speciale aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Vrijdag verzamelden de bollebozen van Overijse zich voor de welbekende Keizer Karelquiz. Daarna ging iedereen uit de bol op de Foutste Party. Zaterdag stond dan weer in het teken van wielrennen met de Grote Prijs Garage Defrancq, een wielerkoers voor eliterenners zonder contract, georganiseerd door de Wielerclub WSC Tombeek, die dit jaar haar 60ste verjaardag viert. Daarna was het de beurt aan de buurtbewoners in de Dorpelingenkoers. Vandaag was er een rommelmarkt. Ook stonden verschillende oude tractoren opgesteld aan de Lanestraat.

Rolstoelvriendelijk

“Al 20 jaar zorgen vrijwilligers uit Tombeek voor de organisatie van deze dorpsfeesten. Kenmerkend is dat deze feesten gratis blijven voor de bezoekers”, aldus de voorzitter van de Vereniging Keizer Karel, Jan Van Brabant. “Met een rolstoel ergens naartoe gaan is niet altijd gemakkelijk. Daarom willen we dit jaar de rolstoelgebruikers even in de schijnwerpers zetten: onze feesttent is ook gemakkelijk toegankelijk voor hen. We voorzien speciale rolmatten voor de toegang, een rolstoeltoegankelijk toilet en een lage toog. Er wordt te weinig rekening gehouden, ook in het straatbeeld, en ja, ook in Overijse, met rolstoelgebruikers.”