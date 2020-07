Rioleringswerken Jean Tombeurstraat hervatten op 3 augustus Robby Dierickx

24 juli 2020

09u26 0 Overijse De belangrijke rioleringswerken in de Jean Tombeurstraat en de Alfons Moerenhoutstraat in Overijse hervatten na het bouwverlof. In juni werden de riolen in de zijstraat van Alfons Moerenhoutstraat al aangelegd, nu volgt de rest.

In de wijk moet een gescheiden rioleringsstelsel ervoor zorgen dat het afvalwater en het regenwater binnenkort apart afgevoerd worden. Na de werken zal het zuivere regenwater rechtstreeks naar de IJse vloeien, terwijl het vuile afvalwater in de verzamelriool belandt om vervolgens naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te lopen. Nadat het daar gezuiverd is, zal het op zijn beurt in de IJse stromen.

In juni startten de werken in de zijstraat van de Alfons Moerenhoutstraat en op 3 augustus verschuift de werf naar de Jeam Tombeurstraat en Alfons Moerenhoutstraat tot huisnummer 84B. In die zone, die ook een nieuw wegdek krijgt, zal tot midden december gewerkt worden. Na de jaarwisseling schuift de werfzone op naar de Hagaard en de Alfons Moerenhoutstraat tussen huisnummer 84B en de Speelberg. Ook daar krijgt de zone een nieuw wegdek.

De werken worden er uitgevoerd in opdracht van de gemeente en Aquafin.