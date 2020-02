Renovatiewerken Begijntjesbad volop bezig: volgende week gaat dak eraf Robby Dierickx

07 februari 2020

15u29 0 Overijse De renovatiewerken aan het zwembad van Overijse zitten op schema. Als het weer het toelaat, gaat het dak van het Begijntjesbad er volgende week af. De heropening van het zwembad is voor eind dit jaar gepland.

In november, bijna een jaar later dan gepland, werden de renovatiewerken aan het zwembad van Overijse aangevat. Door allerlei problemen werd de startdatum echter meerdere keren uitgesteld. Nu de werken volop bezig zijn, verloopt alles wel nog volgens schema. Dat kon het schepencollege deze week tijdens een plaatsbezoek zelf vaststellen. “Maar nu wordt het spannend, want volgende week begint men met de dakwerken”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). “Die werken zijn sterk afhankelijk van het weer, dus we hopen dat alles op schema kan blijven.”

Wildwaterbaan

Voorlopig staat de heropening van het Begijntjesbad wel nog steeds voor eind dit jaar gepland. De komende maanden worden de inkom, de vloeren en de kleedkamers in een nieuw jasje gestoken. Ook de wildwaterbaan en het eigenlijke zwembad worden onder handen genomen, net als de buitengevel. De technische installaties worden gemoderniseerd en er worden enkele energetische maatregelen genomen. Ook moet de vervanging van de verluchtings- en waterbehandelingsinstallatie voor een gezonder en duurzamer Begijntjesbad zorgen.

Het zwembad sloot op 3 december 2018 de deuren voor de renovatiewerken, die uiteindelijk pas elf maanden later startten.