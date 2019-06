Renovatie Begijntjesbad half jaar na sluiting nog niet gestart: zwembad jaar langer dicht Scholen en zwem-, triatlon- en duikclubs moeten tot eind 2020 andere oorden opzoeken Robby Dierickx

05 juni 2019

10u06 9 Overijse Niet eind dit jaar maar pas eind 2020 zal er opnieuw gezwommen kunnen worden in het Begijntjesbad in Overijse. Een half jaar nadat het zwembad de deuren sloot voor de renovatiewerken is er namelijk nog geen enkele steen verlegd. Door de langere sluiting moeten de zwem-, de duik- en de triatlonclub en de scholen een jaar langer andere oorden opzoeken om te zwemmen.

Op zondag 2 december vorig jaar werd er voor het laatst gezwommen in het Begijntjesbad in Overijse. Nadien ging het zwembad voor een jaar dicht wegens noodzakelijke renovatiewerken. Maar ondertussen zijn we een half jaar na de sluiting en is het nog steeds wachten op de aanvang van de werkzaamheden. “Daardoor is de geplande opening eind dit jaar niet meer haalbaar”, zegt sportschepen Peter Van den Berge (Overijse2002/N-VA). “Er zal namelijk pas eind 2020 opnieuw gezwommen kunnen worden. Zelf ben ik hier ook niet echt gelukkig mee, maar we wisten op voorhand niet dat er tijdens de eerste inschrijvingsperiode geen kandidaten zouden gevonden worden. Daardoor hebben we de hele procedure moeten heropstarten. Het zwembad langer open houden, was geen optie. Ten eerste was het gebouw op en ten tweede hadden heel wat personeelsleden al opties om tijdelijk elders aan de slag te gaan.”

Ondertussen heeft de gemeente wel een aannemer gevonden, maar die zal ten vroegste pas na het zomers bouwverlof met de werken kunnen starten. Al krijgen aannemers die uit de boot vielen wel nog de kans om in beroep te gaan tegen hun niet-selectie. Die beroepsprocedure kan de startdatum van de werken mogelijk ook nog beïnvloeden. “Als gemeentebestuur vinden we het zwembad een belangrijke en noodzakelijke pijler van het recreatieve en sportieve vrijetijdsleven in Overijse, waardoor we in dit dossier niet over één nacht ijs wilden gaan”, aldus nog de schepen. “In het najaar van 2020 moet een veilig en aangenaam Begijntjesbad heropenen waarin bezoekers en personeel zich goed voelen.”

Leden verloren

Doordat het zwembad nog een jaar langer dicht blijft, moeten de clubs die er gebruik van maken nog wat langer uitwijken. “We hadden ons hier eigenlijk al wat op voorbereid”, zegt Joris Kelchtermans, secretaris bij Zoro Zwemclub. “Als er na zes maanden nog geen aannemer is, dan weet je dat de werken eind dit jaar niet kunnen afgerond worden. Uiteraard is het niet prettig dat het nu nog een jaar langer zal duren. Niet alleen verloren we al leden die niet langer naar Heverlee, Tervuren of Zaventem willen rijden om te zwemmen, ook is de huur in andere zwembaden duur.”

Duikopleidingen on hold

Bij duikclub IJseduikers kunnen momenteel dan weer geen nieuwe leden aangenomen worden. “De leden die al met een duikopleiding bezig waren, kregen het zwembadgedeelte al voor de sluiting van het Begijntjesbad”, zegt voorzitter Bert Van Opstal. “De andere aspecten zoals het duiken in open water zijn momenteel nog aan de gang. Nieuwe leden moeten we wel weigeren tot het Begijntjesbad heropent. Volgend jaar zullen we dus ook geen nieuwe duikopleidingen kunnen starten.”