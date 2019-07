René en Augustine mogen 60 huwelijkskaarsjes uitblazen RDK

15 juli 2019

09u30 0

René Piens en Augustine Gérard hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd op het gemeentehuis van Overijse. De twee gaven elkaar zestig jaar geleden hun jawoord. Om die reden werden ze nu feestelijk onthaald door het schepencollege.

Na hun trouw kregen ze twee kinderen en één kleinkind. René werkte als vrachtwagenchauffeur, terwijl zijn vrouw werkneemster in een warenhuis was. Ze was er onder meer voor de aankoop verantwoordelijk.