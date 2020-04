Recyclageparken Interrand heropenen op 7 april: “Maar kom niet op eigen initiatief afval inleveren” Robby Dierickx

03 april 2020

14u06 0 Overijse De recyclageparken van afvalintercommunale Interrand heropenen de deuren op dinsdag 7 april. Inwoners van Overijse en Hoeilaart zullen vanaf dan opnieuw afval kunnen inleveren, terwijl die van Tervuren dat pas vanaf woensdag zullen kunnen. Dat kan echter wel alleen op afspraak. “Kom dus zeker niet op eigen initiatief naar het recyclagepark”, klinkt het.

Door de coronacrisis zijn de recyclageparken in ons land al een tijdje gesloten, maar op dinsdag 7 april mogen ze de poorten heropenen. Voor het recyclagepark van Tervuren zal dat pas op woensdag 8 april het geval zijn. Er worden strenge veiligheidsmaatregelen gehanteerd en enkel noodzakelijk en beperkt wekelijks bezoek zal voorlopig toegestaan worden. Inwoners moeten op voorhand ook een afspraak maken om toegang te krijgen tot de recyclageparken.

Maximaal kwartier

“We roepen de inwoners op om niet op eigen initiatief naar het recyclagepark te komen”, zegt Joke Lenseclaes, voorzitter van Interrand. “Afspraken moeten gemaakt worden via de centrale op het nummer 02/658.95.40 of via mail naar recyclageparken@interrand.be. Het is belangrijk om steeds de nummerplaat van je voertuig te vermelden. Iedereen wordt geacht om kinderen en huisdieren thuis te laten en alleen naar het recyclagepark te komen, uitgezonderd voor het afleveren van heel omvangrijk of zwaar afval waarvoor men met twee moet zijn om te kunnen lossen. Afval dient ook thuis per fractie gesorteerd te worden. Iedere bezoeker krijgt maximaal 15 minuten toegang tot het park. Er wordt ook maar een beperkt aantal bezoekers toegelaten, afhankelijk van de grootte van het recyclagepark.”

De inlevering van asbest, textiel en kringloopgoederen zal tijdelijk niet mogelijk zijn.