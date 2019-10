Proefopstelling in Heuvelstraat en omgeving moet kleinere straten in centrum autoluwer maken Robby Dierickx

16 oktober 2019

12u18 0 Overijse Het schepencollege van Overijse start op maandag 4 november met een proefopstelling in de Heuvelstraat en omgeving. Bedoeling daarvan is de kleinere straten in het centrum autoluwer en dus veiliger te maken.

Concreet wordt in verschillende straten na de herfstvakantie permanent eenrichtingsverkeer ingesteld. Het gaat om de Heuvelstraat (gedeelte tussen Schavei en Gebroeders Danhieuxstraat), de Gebroeders Danhieuxstraat (gedeelte tussen de Heuvelstraat en de Stationsstraat), de Pastoriestraat, de Maurits Coomansstraat en de Nestor Rowiesstraat. Daarnaast komt er ook variabel eenrichtingsverkeer in de Heuvelstraat tussen Schavei en het Eeuwfeestplein. Dat gedeelte zal enkel op bepaalde momenten toegankelijk worden vanaf de kant van het Schavei richting het Eeuwfeestplein. Het variabel eenrichtingsverkeer zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 16 uur gelden. Op woensdag is dat van 7.30 tot 9 uur en van 12 tot 13 uur. Op alle andere momenten wijzigt er niets aan de huidige situatie.

In alle andere omliggende straten wordt de huidige verkeersregeling behouden. Met deze proefopstelling wil de gemeente de kleinere straten in het centrum autoluwer maken en het sluipverkeer verminderen. Ook de verkeersveiligheid aan de school wil men op die manier verbeteren. Op donderdag 24 oktober om 19.30 uur vindt in de polyvalente zaal van CC Den Blank een infovergadering plaats. Na drie maanden volgt een evaluatie. Inwoners zullen hun mening over de proefopstelling kunnen geven. Nadien zal bekeken worden of ze bijgestuurd moet worden of definitief van kracht kan gaan.