Proefopstelling Heuvelstraat wijzigt pas in september door coronacrisis Robby Dierickx

21 april 2020

13u13 0 Overijse De proefopstelling in de Heuvelstraat en omgeving in Overijse wordt tot eind augustus verlengd als gevolg van het coronavirus. De nieuwe situatie, die op basis van een evaluatie uitgedokterd werd, zal pas bij het begin van het nieuwe schooljaar in voege treden.

Op 4 november vorig jaar werd een proefopstelling in de Heuvelstraat en omgeving in Overijse geplaatst. Na een evaluatie enkele weken geleden had die proefopstelling rond deze periode aangepast moeten worden, maar door het coronavirus wordt de huidige verkeerssituatie tot eind augustus behouden. “Nu er een pak minder verkeer op de baan is en de scholen gesloten zijn, heeft het weinig zin om de opstelling te veranderen”, zegt mobiliteitsschepen Peter Lombaert (Groen). “We zouden er immers niets wijzer uit worden. Daarom hebben we beslist om de aanpassing pas bij het begin van het schooljaar door te voeren. Ze zal vervolgens drie maanden gelden om nadien opnieuw geëvalueerd te worden.”

Vanaf begin september wordt het variabel eenrichtingsverkeer rond de schoolomgeving aangepast naar permanent eenrichtingsverkeer. Het verkeer richting het Eeuwfeestplein blijft toegestaan. Daarnaast wordt de parking op het Eeuwfeestplein toegankelijk vanaf de Frans Verbeekstraat. In de Gebr. Danhieuxstraat (deel tussen de Heuvelstraat en Stationsstraat) wordt tweerichtingsverkeer weer toegestaan. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer uit het doodlopende deel van de Gebr. Danhieuxstraat opnieuw gemakkelijker uit de straat kan rijden.