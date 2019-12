Politieachtervolging eindigt in crash op E411 in Overijse: nog onduidelijk of criminelen gevat werden Robby Dierickx

06 december 2019

11u00 3 Overijse Op de E411 richting Brussel is een politieachtervolging vrijdagochtend omstreeks 9 uur geëindigd in een crash. De wagen met de inzittenden die om een nog onduidelijke reden voor de politie op de vlucht waren, botste ter hoogte van de afrit Jezus-Eik (Overijse) tegen een ander voertuig. Of de daders gevat konden worden, is nog niet geweten.

Volgens politiebronnen werden de inzittenden van de vluchtende wagen betrapt op een misdrijf op het grondgebied van politiezone Druivenstreek (Hoeilaart en Overijse). Om welk misdrijf het gaat, is nog niet duidelijk. Toen de agenten de daders betrapten, sloegen ze op de vlucht. Die achtervolging liep via de E411 richting Brussel, maar ter hoogte van de afrit Jezus-Eik knalde de wagen aan hoge snelheid tegen een Mercedes. Volgens de eerste informatie vielen er daarbij geen gewonden. De afrit Jezus-Eik is wel grotendeels versperd voor het onderzoek. Voorlopig is nog onduidelijk of de personen die voor de politie op de vlucht waren gevat konden worden.