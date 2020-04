Politie onderschept na achtervolging wagen met valse nummerplaten SHVM

30 april 2020

In de Speelberg in Overijse is in de nacht van woensdag op donderdag een bestuurder aangehouden. De man probeerde een politiecontrole te ontwijken nadat werd vastgesteld dat de keuring van de wagen vervallen was. De bestuurder zette het op een vlucht, maar kon uiteindelijk tegengehouden worden in de Speelberg. Bij nadere controle bleken de nummerplaten van het voertuig vervalst te zijn. “De man werd meegenomen voor verhoor en mocht nadien alweer beschikken”, klinkt het bij het parket van Halle-Vilvoorde.