Parket buigt zich over 166 kampeerders die deelnamen aan illegale party Robby Dierickx

20 juli 2020

12u22 0 Overijse De 166 kampeerders die afgelopen weekend deelnamen aan een illegaal feest op de grens van Overijse met Huldenberg zullen vervolgd worden door het parket Halle-Vilvoorde. Ze riskeren een boete van 250 euro of een dagvaarding voor de politierechtbank Volgens burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) lapten ze alle coronaregels aan hun laars.

Het was via een oproep op sociale media dat 166 mensen – voornamelijk dertigers en van over heel het land verspreid – afgelopen weekend naar een terrein op de grens van Overijse met Huldenberg afzakten. “In de oproep stond ook duidelijk dat het om een ‘illegale party’ ging, dus men wist goed genoeg waarmee men bezig was”, zegt burgemeester Lenseclaes. Na klachten van buren trof de politie de 166 feestvierders er aan. “Ze droegen geen mondmaskers en van social distancing was ook geen sprake. En dat terwijl jeugdbewegingen hemel en aarde bewegen om per groepsbubbel van vijftig kinderen op kamp te trekken en zich zo wel aan de regels houden.”

Eerste corona-inbreuk?

De 166 overtreders werden allemaal geverbaliseerd. Het parket Halle-Vilvoorde buigt zich verder over de zaak. Welke straf hen te wachten staat, hangt ervan af of ze eerder al corona-inbreuken pleegden. “Wie voor het eerst zo’n inbreuk pleegde, krijgt de kans een minnelijke schikking van 250 euro te betalen”, klinkt het bij het parket. “Zij die de regels eerder al aan hun laars lapten, zullen meteen gedagvaard worden voor de politierechtbank. De organisatoren krijgen mogelijk een zwaardere minnelijke schikking voorgesteld, of meteen een dagvaarding. Dat zal duidelijk worden zodra we de dossiers ontvangen hebben.”