Paracyclist Kris Bosmans vandaag geopereerd aan been na val op Zesdaagse in Gent Robby Dierickx

14 november 2019

10u48 4 Overijse Overijsenaar Kris Bosmans (39) is donderdagvoormiddag geopereerd aan het been in het Universitair Ziekenhuis in Gent. De paracyclist kwam woensdagavond op de Zesdaagse van Gent zwaar ten val en moest afgevoerd worden.

Tijdens de 1.000 meter teamsprint voor G-sporters liep het mis voor Kris Bosmans. Hij nam het samen met twee andere Belgische renners op tegen drie Britten. In één van de bochten brak Bosmans’ pedaal, waarna hij het evenwicht verloor en in aanraking kwam met zijn ploegmaat Diederick Schelfhout. De twee belandden over de afsluiting in het publiek. Schelfhout kwam er al bij al goed vanaf, maar Bosmans – die op de Paralympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro zilver pakte in de wegrit – was er erger aan toe. Hij werd afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis van Gent. Daar werd hij donderdagochtend geopereerd aan het been. Hoe de renner het momenteel stelt, is nog onduidelijk.

Dinsdagavond werd het Kuipke in Gent ook al opgeschrikt door een zware val. Gerben Thijssen werd daarbij afgevoerd naar het ziekenhuis met drie kleinere hersenbloedingen, gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen.