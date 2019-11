Paracyclist Kris Bosmans reageert voor het eerst na zware val in Kuipke: “Spelen in Tokio worden moeilijk, maar ik geef niet op” Overijsenaar liep vorige week open beenbreuk op tijdens Zesdaagse van Gent Robby Dierickx

18 november 2019

13u43 2 Overijse Vijf dagen na zijn zware val tijdens de Zesdaagse van Gent is paracyclist Kris Bosmans (39) nog gekluisterd aan zijn ziekenhuisbed. De Overijsenaar wacht na de open beenbreuk en doorboorde bovenbeenspier een lange revalidatie. Daardoor komen de Paralympische Spelen in Tokio volgend jaar mogelijk in het gedrang. “Maar opgeven staat niet in mijn woordenboek”, klinkt het vastberaden.

Stappen kan hij nog niet – maandagochtend viel hij tijdens een ‘tripje’ van het ziekenhuisbed naar de deur van zijn kamer zelfs flauw – en dus zit er voor Kris Bosmans vijf dagen na zijn zware val op de Zesdaagse van Gent niets anders op dan een hele dag in bed te liggen. “De pijn is vooral het gevolg van die doorboorde spier in mijn rechter bovenbeen”, vertelt de Overijsenaar vanop zijn ziekenhuisbed in het UZ in Gent. “De spier werd namelijk opnieuw aan elkaar genaaid, en dat veroorzaakt die hevige pijn. Aanvankelijk werd gedacht dat ik vandaag (maandag, red.) al naar huis zou mogen, maar dat was blijkbaar iets te optimistisch. Dinsdag volgt een nieuwe evaluatie om te bepalen of ik alsnog klaar ben om naar huis te mogen.”

We botsten met volle snelheid tegen de metalen omheining die de toeschouwers van de piste van het Kuipke scheidt. Seconden later lag ik tussen het publiek en zag ik meteen dat ik een open beenbreuk opgelopen had.” Paracyclist Kris Bosmans

De paracyclist, die op de Paralympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro zilver pakte in de wegrit, blikte maandag nog even terug op de vreselijke val van afgelopen woensdag in het Kuipke in Gent. “In de teamsprint nam ik het met twee landgenoten op tegen de Britten, maar in een bocht liep het plots mis. Op volle snelheid brak mijn linkerpedaal af. Ik verloor de controle over mijn fiets en kwam in aanraking met ploeggenoot Diederick Schelfhout. Daardoor konden we geen kant meer op en botsten we tegen de metalen omheining die de toeschouwers van de piste van het Kuipke scheidt. Seconden later lag ik tussen het publiek en zag ik meteen dat ik een open beenbreuk had.”

De Overijsenaar kreeg de eerste hulp in het Kuipke toegediend en werd vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis van Gent afgevoerd. “Omdat ik niet alleen een open beenbreuk had, maar mijn bovenbeenspier ook doorboord was, koos men ervoor om de beste chirurg in te schakelen”, aldus nog de paracyclist. “Daardoor werd ik pas donderdagochtend geopereerd. Een operatie die enkele uren duurde en waarbij mijn doorboorde bovenbeenspier opnieuw aan elkaar genaaid werd.”

WK in Oostende

De zware blessure heeft mogelijk grote gevolgen, want het is nog onzeker of hij de Paralympische Spelen in Tokio – die op 25 augustus volgend jaar starten – wel zal halen. “Het eerstkomende selectiemoment in Canada eind januari kan ik al vergeten, dus zal het in juni op het WK paracycling in Oostende moeten gebeuren. Dat is mijn laatste kans op een ticket voor de Spelen in Tokio komende zomer. Ik besef dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar mijn winnaarsmentaliteit ben ik ondanks de val niet verloren. Volgens de dokters zou ik binnen een tiental dagen al een eerste keer op de fiets kunnen zitten. Aanvankelijk zal dat uiteraard alleen wat losrijden zijn, maar ik hoop dat ik me snel kan klaarstomen voor het WK in Oostende. De Spelen wil ik namelijk absoluut niet missen.”