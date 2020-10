Overvaller bedreigt werknemer Shurgard Overijse met mes: massale zoekactie met helikopter en speurhonden levert niets op Robby Dierickx

05 oktober 2020

15u38 34 Overijse Langs de Brusselsesteenweg in Overijse heeft de politie maandagmiddag een grote zoekactie naar een gewapende overvaller gehouden. De man overviel rond 14 uur een Shurgard-filiaal langs de drukke steenweg en bedreigde een werknemer met een mes. Ondanks een lange zoekactie met de hulp van een helikopter en drie speurhonden wist de dader te ontkomen.

“We werden opgeroepen voor een diefstal met geweld in het filiaal van Shurgard langs de Brusselsesteenweg in Overijse”, zegt Sébastien Verbeke, korpschef van politiezone Druivenstreek. “De overvaller bedreigde de werknemer en ging met de kassa aan de haal. Daarbij raakte niemand gewond. Al onze ploegen gingen vervolgens actief op zoek naar de dader. We kregen daarbij ook steun van de helikopter van de federale politie en drie speurhonden. De hele bedrijvenzone werd uitgekamd, maar omstreeks 16 uur moesten we de zoekactie zonder succes afronden.”

Volgens een verantwoordelijke bij Shurgard was het de eerste keer dat het filiaal in Overijse overvallen werd. “Het personeel handelde conform de richtlijnen”, klonk het. “De buit die de overvaller maakte, was eerder beperkt aangezien er voornamelijk elektronisch betaald wordt.”

Omwonenden werd via het buurtinformatienetwerk (BIN) gevraagd om mee een oogje in het zeil te houden. Volgens het BIN is de dader een man van 25 à 30 jaar oud, ongeveer 1,70 meter groot en smal gebouwd. Hij draagt een pet, een zwarte broek en een bleke jas met opschrift ‘Proximus’.