Overijse neemt maatregelen voor verenigingen door coronacrisis Robby Dierickx

25 maart 2020

10u16 0 Overijse Verenigingen die de voorbije weken of in de nabije toekomst een evenement gepland hadden in één van de gemeentelijke infrastructuren krijgen hun geld terug indien er geen nieuwe datum gevonden wordt. Hetzelfde geldt voor burgers die tickets voor afgelaste voorstellingen gekocht hadden. Dat heeft schepen Sven Willekens dinsdag tijdens de digitale gemeenteraad bekendgemaakt.

Oppositiepartij CD&V vroeg het schepencollege van Overijse tijdens de digitale gemeenteraad om actie te ondernemen voor de verenigingen die getroffen worden door de coronacrisis. “Bedrijven, zelfstandigen en werknemers kunnen rekenen op federale of Vlaamse steunmaatregelen, maar ook onze verenigingen verdienen een duwtje in de rug”, klonk het. “We vragen de gemeente dan ook om de bijdrage aan de erkende verenigingen eenmalig substantieel te verhogen om deze moeilijke tijden te doorstaan.”

Schepen van Financiën en Ondernemen, Sven Willekens (Open Vld), benadrukt dat de gemeente alles in het werk stelt om oplossingen te zoeken. “In eerste instantie maken we een overzicht van de verschillende financiële en economische steunmaatregelen van de diverse overheden. Daarnaast onderzoeken we wat we als gemeente extra en complementair kunnen doen voor verenigingen, maar ook voor families, personen en ondernemers. Dat gaat om materiële en financiële steunmaatregelen.”

Tickets terugbetaald

De gemeente besliste inmiddels al om de huur van de gemeentelijke zalen, die door de coronacrisis gesloten zijn, tijdelijk niet te factureren. “Met verenigingen die de voorbije weken of in de nabije toekomst een evenement gepland hadden, zoeken we naar een nieuwe datum”, aldus nog Willekens. “Wordt die niet gevonden, dan betalen we het reeds betaalde huurbedrag terug. Hetzelfde geldt voor burgers die een ticket voor een afgelaste voorstelling gekocht hadden. Kunnen ze op de nieuwe datum niet naar de voorstelling komen, dan betalen we het ticket terug. Onze diensten hebben de voorbije dagen al hemel en aarde verzet om gedupeerden op een gepaste manier te helpen.”