Overijse maakt 770.000 euro vrij voor vernieuwing speelzone ‘Het Meiveld’ Robby Dierickx

28 mei 2020

12u42 1 Overijse Het schepencollege van Overijse wil van de huidige speelzone ‘Het Meiveld’ een avontuurlijk speelparadijs maken. Nu komt de speelzone volgens de gemeente niet volledig tot haar recht en daar wil men nu verandering in brengen.

Een touwenparcours, een touwbrug over de vallei, een ‘meertje’ met een keienstrand en allerlei avontuurlijke speeltuigen: die plannen heeft het schepencollege van Overijse met ‘Het Meiveld’, de zone tussen sportcomplex Den Heurk en cultureel centrum Den Blank. “De huidige speelzone ligt op een heuvel, maar die ligging wordt vandaag onderbenut”, zegt schepen van Infrastructuurwerken Sven Willekens (Open Vld). “De weg tussen de gebouwen en de speelzone wordt meer ervaren als een doorgang naar Den Blank dan als een speelruimte. Daar willen we komaf mee maken.”

Komstructuur

Bij de opmaak van de plannen werd rekening gehouden met de gebruikers van ‘Het Meiveld’. Jong en oud kon zijn zegje doen. “Daaruit bleek dat men de ruimte meer ziet dan enkel een speelplek. Men wil er samenkomen met familie en vrienden of er rustig in het groen kunnen zitten of liggen”, aldus nog Willekens. “En dus zal het nieuwe concept uniek zijn voor de Druivenstreek qua veelzijdigheid en creativiteit. “Enerzijds vormen de natuurlijke helling van het speelbos en de ‘komstructuur’ van het Meiveld een uitgangspunt in de plannen. Anderzijds zijn nieuwe bomen, biodiverse plantenaanleg, de waterbufferingzone, glijbanen, klim- en klautertoestellen, waterspeeltoestellen, zit- en lummelbanken en vlonders de troeven van dit baanbrekend project.”

De plannen werden dinsdag goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeente hoopt het bestek nog voor de zomer in de markt te brengen om de eerste steen in het najaar te kunnen leggen, zodat de nieuwe speelzone volgende zomer klaar is. In totaal wordt 770.000 euro vrijgemaakt voor het project.