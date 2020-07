Overijse Kampeert, en dus duikt ook burgemeester met gezin in tent Robby Dierickx

20 juli 2020

12u32 5 Overijse Met Overijse Kampeert werd afgelopen weekend het startschot van het zomerprogramma ‘Buitengewone Zomer’ gegeven. Overijsenaren werden opgeroepen massaal te gaan kamperen, in de eigen tuin of op een camping in de gemeente. Om het goede voorbeeld te geven, dook ook burgemeester Inge Lenseclaes met haar gezin in een tent op camping Druivenland.

‘We roepen alle Overijsenaren op om tussen 18 en 21 juli in hun tuin of op een camping in Overijse te kamperen. Door met veel mensen tegelijk hetzelfde te doen, zorgen we voor een gevoel van samenhorigheid dat je normaal alleen op een groot evenement krijgt.’ Een oproep in het kader van ‘Buitengewone Zomer’ die volgens burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) goed opgevolgd werd door haar inwoners.

Camping Druivenland

“Ik zag al heel wat foto’s van gezinnen die hun tenten in hun tuin opgeslagen hadden”, aldus Lenseclaes, die zondagnacht zelf ook met haar gezin overnachtte in een tent. Ze deed dat op camping Druivenland. Ver moest ze er niet voor gaan, want de camping ligt naast haar woning. “De uitbaters tellen dit jaar een pak minder kampeerders en op deze manier willen we hen wat steunen”, aldus Lenseclaes. “Deze zomer slaan wel meer Belgen dan normaal hun tenten op Druivenland op. Buitenlanders blijven dan weer weg.”

Echt lang kon de burgemeester niet genieten van het campingleven. Doordat zondag 166 wildkampeerders van een veld op de grens van Overijse met Huldenberg geplukt werden, kreeg ze maandag namelijk plots een pak werk op haar bord.