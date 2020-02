Overijse is Groen- en Bloemengemeente: gemeente jaar lang in de bloemetjes Robby Dierickx

14 februari 2020

16u35 0 Overijse Overijse is door de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) verkozen tot Groen- en Bloemengemeente van Vlaanderen. Daardoor mag de druivengemeente ons land later dit jaar vertegenwoordigen op de internationale groen- en leefmilieuwedstrijd Entente Florale Europe.

De beste gemeentelijke groen-, bloemen- en bijenprojecten worden elk jaar bekroond door de VVOG. Net als de voorbije jaren kreeg Overijse ook nu weer de maximumscore van drie bloemensymbolen in de categorie bloemenprojecten. Daarnaast kreeg de druivengemeente ook voor het eerst één bijensymbool voor haar bijenvriendelijke acties. Maar als kers op de taart is Overijse benoemd tot Groen- en Bloemengemeente van Vlaanderen. Om die reden zal de gemeente een heel jaar lang extra in de bloemetjes gezet worden.

Door die bekroning mag Overijse ons land later dit jaar vertegenwoordigen op de Entente Florale Europe, een internationale wedstrijd voor steden en gemeenten. Daarin zal Overijse het opnemen tegen vijf andere vertegenwoordigers uit Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Ierland en Oostenrijk. Eind juni komt een jury naar de druivengemeente om verschillende criteria te beoordelen. Eind september wordt de winnaar bekendgemaakt.