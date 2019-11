Overijse herdenkt Wapenstilstand met speciale aandacht voor vredesvrouw SHVM

11 november 2019

Overijse heeft op 11 november, net als vele andere gemeenten, Wapenstilstand herdacht met een plechtige eucharistieviering en een receptie in het gemeentehuis. Daarbij werd speciale aandacht geschonken aan Mieke d e Vreede, die een organisatie oprichtte om de omstandigheden waarin sommige vrouwen sinds het einde van de oorlog nog steeds in leven, te verlichten.

De herdenking begon in de plaatselijke kerk met een eucharistieviering. Daarna begaven enkele families, agenten en burgemeester Inge Lenseclaes (N-VA) zich naar het oorlogsgedenkteken op het Justus Lipsiusplein om er de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog te herdenken en om er bloemen neer te leggen. De agenten salueerden er en een orkest speelde er het Belgische volkslied.

Nadien werd iedereen uitgenodigd voor een receptie op het gemeentehuis, waarbij ook enkele leden van de Chiro een kleine bijdrage leverden door een tekst voor te lezen. “Bij een herdenking zoals deze, denken we meteen aan de kracht van de mensen. We hopen dat de samenleving van vandaag ook écht terug zal samenleven en dat iedereen zich daarvoor zal inzetten”, klonkt het.

“Ik ben zeer verheugd dat enkele Chiroleden hier aanwezig waren”, meent burgemeester Lenseclaes. “Dit bewijst dat de jeugd deze verschrikkelijke periode nog steeds niet vergeten is.”

Vrouw van de vrede

Tijdens de receptie werd één vrouw extra in de bloemetjes gezet, namelijk Mieke de Vreede. De Nederlandse Mieke, getogen in Rusland, België en Bosnië-Herzegovina, werd eind 2018 gehuldigd als vredesvrouw door de Vrouwenraad. Vanuit haar onvrede met de schrijnende naoorlogse toestanden in Bosnië, richtte ze in 2005 de organisatie Buducnost, in het Nederlands Toekomst, op. Samen met de organisatie Snaga Zene, oftewel De Kracht van Vrouwen, probeert ze de moeilijke omstandigheden waarin vele jonge vrouwen sinds het einde van de oorlog nog steeds leven, te verlichten. Daarnaast ondersteunt Mieke persoonlijk vrouwen en hun families, ontheemden en slachtoffers van de naoorlogse trauma’s op psychosociaal, medisch, juridisch en economisch vlak.

Ook probeert ze jonge mensen in Bosnië een betere toekomst te geven door ervoor te zorgen dat ze een goede opleiding kunnen volgen. “Toen ik aankwam in Bosnië, wilde ik dat het net zo goed werd als hier”, zegt Mieke. “Ik hoop dat er vrede mag blijven. Met onze organisatie Buducnost willen we mensen hoop geven, want zonder hoop leer je snel haten. En haat leidt tot oorlog.”

In België is Mieke zeer actief bij Vrouwen in ‘t Zwart, een wereldwijd netwerk van vrouwen die zich inzet voor een rechtvaardige vrede en gekant is tegen alle vormen van geweld. Zo is ze steevast aanwezig op de wekelijkse wake en neemt ze deel aan de tweejaarlijkse internationale conferentie Women in Black. “We zijn heel trots om een vrouw als Mieke onder ons te mogen hebben”, zegt de burgemeester.