Overijse herdenkt overleden kinderen op Wereldlichtjesdag SHVM

08 december 2019

08u00 0 Overijse Dit weekend heeft de gemeente Overijse een bijeenkomst gehouden in het kader van de Wereldlichtjesdag. Familie van overleden kinderen zakten af naar de begraafplaats om er hulde te brengen aan hun sterretjes.

Voor het derde jaar op rij kwamen familie en vrienden ter plaatse op de centrale begraafplaats Hagaard. Om 19 uur vond er een kleine ceremonie plaats waarbij ouders een gedicht voorlazen ter ere van hun overleden kind. Ook werden er lintjes gehangen aan een kruis dat verlicht werd met lampjes en kaarsen.

Vervolgens was het tijd om de sterretjes te groeten en werden er kaarsen geplaatst bij de graven, wat voor velen een emotioneel moment was. Ook voor Joke Lenseclaes, mede-organisatrice van het evenement, die zes jaar geleden haar zoontje verloor. “Mijn kind was gezond, maar kreeg tijdens de bevalling een hartstilstand”, vertelt ze. “Dat is het ergste wat een mens kan meemaken. Daarna kreeg ik nog drie miskramen, maar nu heb ik een gezonde zoon.”

Licht in donkere dagen

“Op momenten als deze kan je even stilstaan bij de gebeurtenissen”, voegt ze er nog aan toe. “Op deze manier proberen we ook een lichtje te zijn in deze donkere dagen. Het helpt bij de verwerking van het verlies en daarom nam ik ook zelf het initiatief om een sterretjestuin aan te maken. Zo kunnen mensen even tot rust komen en hebben ze het gevoel dat ze toch bij hun kind zijn. Het is een manier om de verschillende manieren van rouwen uit te breiden.”

Ook Schepen van Begraafplaatsen Jan De Broyer (N-VA) staat naar eigen zeggen volledig achter het idee. “We merken dat mensen daar nood aan hebben en uit de feedback blijkt dat de gemeenschap deze plaats ook belangrijk vindt in onze gemeente.”