Overijse gaat voor ‘Buitengewone Zomer’ en roept hulp van inwoners en verenigingen in Robby Dierickx

25 juni 2020

12u17 0 Overijse Nu de Druivenfeesten door het coronavirus niet kunnen doorgaan, mikt het schepencollege van Overijse met ‘Buitengewone Zomer’ op een alternatief. Het programma wordt mee bepaald door inwoners en verenigingen. Zij kunnen hun ideeën nog tot 1 juli indienen. De suggesties met de meeste stemmen worden opgenomen in het programma.

Wat er komende zomer allemaal te beleven zal vallen in Overijse is - mede door de steeds veranderende coronamaatregelen – nog niet duidelijk, maar het schepencollege is wel van plan om haar tafeldruif op een buitengewone manier te vieren nu de jaarlijkse Druivenfeesten afgelast zijn. Vast staat dat ‘Buitengewone Zomer’ op 18 juli afgetrapt wordt met ‘Overijse Kampeert’. Inwoners worden opgeroepen om tussen 18 en 21 juli te kamperen in hun eigen tuin of op een camping in Overijse.

Budget

De andere evenementen binnen ‘Buitengewone Zomer’ zijn afhankelijk van de inwoners en de verenigingen. Zij kunnen nog tot 1 juli ideeën insturen. Na een selectie door het schepencollege komen de voorstellen op de website van ‘Buitengewone Zomer’, waarna iedereen tussen 8 en 12 juli op zijn of haar favoriet voorstel kan stemmen. De ideeën met de meeste stemmen worden mee opgenomen in het zomerprogramma. De gemeente maakt budget vrij om ze deze zomer te realiseren. Daarnaast kunnen een hele zomer lang tal van prijzen gewonnen worden bij onder meer de lokale handelaars.