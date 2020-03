Overijse en vzw De Rand vernieuwen samenwerking: zalen in De Bosuil blijven gratis voor erkende verenigingen Robby Dierickx

03 maart 2020



De komende zes jaar blijven de zalen, lokalen en repetitieruimten in gemeenschapscentrum De Bosuil in Overijse gratis voor erkende verenigingen en muzikanten wanneer ze niet-commerciële activiteiten willen organiseren. Dat is het gevolg van de vernieuwde samenwerking tussen de gemeente en vzw De Rand. Beide partijen willen zich de komende jaren ook inzetten om elkaars initiatieven rond taalpromotie te versterken en aan te vullen. Ook de reeds bestaande samenwerkingen rond het vrijetijdsaanbod zullen ze de komende jaren verstevigen. De nieuwe overeenkomst loopt tot 31 december 2026.