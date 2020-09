Ouderraad schenkt 15 CO2-meters aan Sint-Jozefsschool: “Goede verluchting in klassen is belangrijk” Robby Dierickx

11u16 0 Overijse Omdat heel wat ouders en leerkrachten van de Sint-Jozefsschool in Eizer ongerust zijn over de risico’s die ze op school lopen nu het coronavirus opnieuw aan kracht wint, heeft de ouderraad vijftien CO2-meters gekocht. Zo’n meter geeft uiteraard niet aan wanneer of het coronavirus aanwezig is, maar meten wel de luchtkwaliteit in de klassen.

De ouderraad laat weten dat het de bekommernissen van de ouders en de leerkrachten begrijpt en investeerde daarom in CO2-meters die volledig aan de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid voldoen. “Hoewel de sensoren uiteraard niet kunnen detecteren of het coronavirus aanwezig is in de lucht, kunnen ze kunnen wel de luchtkwaliteit in het klaslokaal meten”, aldus de ouderraad. “En meten is weten. Een lampje op de CO2-meter toont of de ruimte voldoende is verlucht. Als er geen probleem is, dan brandt er een groen lampje. Is de concentratie CO2 te hoog, dan brandt een oranje of rood lichtje en weten we dat het klaslokaal moet verlucht worden.”

Maar ook in een post-coronatijdperk kunnen de CO2-meters een meerwaarde voor de school zijn. Gezonde binnenlucht is immers beter voor de gezondheid en de leerprestaties van de kinderen en de leerkrachten. Want hogere hoeveelheden CO2 in de lucht leiden tot vermoeidheid en een verlaagd concentratievermogen. Bovendien kunnen scholen door slimmer te verluchten, besparen op energiekosten.