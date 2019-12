Oud-collega Neretse helpt hem uit de nood Openbaar ministerie gelooft niets van getuigenis WHW

03 december 2019

18u10 0 Overijse Op het proces tegen Fabien Neretse, die wordt beschuldigd van genocide en oorlogsmisdaden in Rwanda, heeft een oud-collega getuigd hoe hij aanwezig was bij de ontvoering van slachtoffer Joseph Mpendwanzi in 1994. Volgens de getuige had Neretse het slachtoffer geholpen.

Joseph Mpendwanzi, een gematigde Hutu die lid was van een Rwandese oppositiepartij, werd op 19 juni 1994 gevangengenomen op enkele kilometers van Mataba, het geboortedorp van de beschuldigde, waar die zijn Interahamwe-militie zou hebben opgericht en onderhouden. “Ik zag de auto met Mpendwanzi erin. Ik zag dat Neretse zich verdedigde tegenover militairen, zo was te zien aan zijn houding. Maar ik denk dat zijn verdediging niet geslaagd was. De broers van Fabien Neretse vertelden me ook dat hij geprobeerd had Mpendwanzi te redden”, zei de getuige, een oud-collega van de beschuldigde toen die coördinator was van een landbouwproject. De getuige was ook leraar topografie geweest aan de ACEDI-Mataba school die werd opgericht door Neretse in 1989. “Joseph Mpendwanzi was bevriend geweest met Fabien Neretse”, klonk het, “Neretse zelf was aan geen enkele politieke partij gelinkt.” Ook beweerde hij beweerde dat hij een bepaald traject had afgelegd vanuit Kigali op de dag van Mpendwanzi’s ontvoering, maar volgens de advocaten van de burgerlijke partij lijkt dat echter geografisch niet te kunnen kloppen.

Het verhaal van de getuige verblufte de openbare aanklager en de burgerlijke partij. “Ze vinden een ooggetuige uit en ze vinden een vriendschap uit. Ik denk dat jullie kunnen zien dat hier veel gelogen werd”, vertelde procureur Agathe De Brouwer aan de juryleden. Volgens de advocaten van de verdediging zou echter de prefect van Ruhengeri, een stad in het noorden van Rwanda, de moordenaar van Mpendwanzi geweest zijn.

Fabien Neretse (71), een Rwandees die in Frankrijk woont, staat terecht voor genocide en oorlogsmisdaden in 1994 in Rwanda. Hij wordt onder meer beschuldigd van de oprichting van een Interahamwe-militie die verantwoordelijk zou zijn voor talrijke doden, onder wie Mpendwanzi.