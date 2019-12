Opnieuw zwaar ongeval: Dorpsraad herhaalt eis voor meer controles en beperktere snelheid Wouter Hertogs

21 december 2019

16u01 3 Overijse Na het zware ongeval van vrijdagavond, waarbij een wagen tegen café De Welkom terechtkwam, herhaalt de Tombeekse Dorpsraad opnieuw hun bezorgdheden. “Er zijn meer controles nodig op dat punt én de snelheid moet beperkt worden tot 50 kilometer per uur”, aldus Jan Van Brabant, voorzitter van de dorpsraad van Tombeek.

Vrijdagavond gebeurde omstreeks 19 uur een zwaar ongeval op de Waversesteenweg. Om nog onbekende reden kwam een wagen die richting Waver reed in contact met een tegenligger die richting Overijse reed. Een van de wagens kwam vervolgens terecht tegen café De Welkom. Een verkeersdeskundige werd aangesteld. Hij zal moeten bepalen hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Het is niet de eerste en jammer genoeg waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat er op de bewuste plek een zwaar ongeval gebeurt. Op 26 oktober 2018 gebeurde een dodelijk ongeval op het kruispunt van de Lanestraat en de Waversesteenweg tijdens de spits. Een motorrijder kruiste toen automobiliste die uit een zijstraat kwam. Hij trachtte nog te remmen maar kwam ten val met fatale gevolgen. “Sinds dat ongeval zijn er nog zeker 3 zware ongevallen gebeurd op die plek”, aldus Jan Van Brabant, voorzitter van de dorpsraad van Tombeek.

“Snelheidsbeperking én controles”

Volgens Van Brabant wordt er véél te snel gereden op de Waversesteenweg. De oplossing is dan ook logisch. “Er mag daar momenteel 70 kilometer per uur gereden worden. Eigenlijk is dat vanaf garage Leroux tot aan de frituur bebouwde kom, waarbij 50 kilometer per uur veel geschikter is qua snelheid. De Waversesteenweg is een gewestweg dus hopelijk nemen zij de gepaste maatregelen”, aldus Van Brabant. Bovendien worden er volgens de inwoners van Tombeek op de bewuste plek geen controles gedaan op de steenweg. “Waardoor er in de praktijk dus nog veel sneller gereden wordt”, voegt Van Brabant eraan toe, “daarom vragen we meer controles, eventueel in de vorm van flitspalen. Het zal de veiligheid ten goede komen.”

3 à 4000 wagens

Daarnaast is het opvallend dat het kruispunt ook in de nieuwe lijst van gevaarlijke punten niet opgenomen is. In Tombeek hoopt men dat dit vroeg of laat toch eens zal veranderen en het kruispunt eindelijk gecatalogeerd wordt als zwart punt. Daarnaast beklemtoont de Dorpsraad hun tweede eis nog eens. “Op werkdagen rijden er 3 à 4000 wagens door Tombeek. Het vele verkeer dat dagelijks door de Vorststraat, Bergstraat, Lanestraat en Kerkstraat rijdt, kiest die route omdat de afrit Waver-Noord van de E411 verzadigd is. Automobilisten rijden daarom via de afritten Rosières en Overijse om zo via Tombeek naar de industriezone in Waver te gaan. Het staat los van het ongeval dat vrijdag gebeurde maar ook dit zorgt voor enorm veel overlast en gevaarlijke verkeerssituaties in onze gemeente. Hier moet eindelijk verandering in komen", besluit Van Brabant.