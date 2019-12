Openbaar ministerie vordert 30 jaar opsluiting voor Neretsé WHW

20 december 2019

16u20 0 Overijse Federaal procureur Arnaud d’Oultremont heeft voor het assisenhof in Brussel een straf van 30 jaar opsluiting gevorderd voor Fabien Neretse. Deze Rwandees werd donderdag schuldig bevonden aan verschillende oorlogsmisdaden en volkerenmoord vanwege zijn deelname aan de genocide op de Tutsigemeenschap in Rwanda in 1994.

De verdediging vroeg aan de jury om rekening te houden met verzachtende omstandigheden, met name zijn gevorderde ouderdom. Ze hoopten dat dit de strafmaat kon beperken tot 15 jaar. De beklaagde is nu 71 jaar..

Donderdag om 22 uur vond de jury Fabien Neretse schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten, de misdaad vna volkerenmoord, waar hij zich als eerste voor een Belgische rechtbank moest verantwoorden, en verschillende oorlogsmisdaden. Twaalf daarvan werden begaan in Kigali (negen moorden en drie moordpogingen) op 9 april 1994 en minstens twee in de buurt van Mataba in mei en juni 1994. Fabien Neretse werd vrijgesproken van twee oorlogsmisdaden (moorden) in Kigali. De uitspraak over de straf wordt vanavond verwacht;