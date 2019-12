Openbaar ministerie: “Pleidooi verdediging was ‘bewust misleidend’” WHW

17 december 2019

16u34 0 Overijse Het pleidooi van de verdediging van Fabien Neretse was “bewust onsamenhangend”. Dat heeft federaal procureur Arnaud d’Oultremont dinsdag gepleit voor het Brusselse hof van assisen. “Ik denk dat het expres gedaan is. Alles wat ik u zeg staat in het dossier. De verdediging legt jullie argumenten voor waar kop noch staart aan te krijgen is.”

De 71-jarige Neretse staat in Brussel terecht voor genocide en oorlogsmisdaden in 1994 in Rwanda. Verschillende elementen die de verdediging in haar pleidooi van maandag naar voren schoof waren onvolledig, aldus d’Oultremont. De procureur zegt zich te baseren op een twintigtal getuigen om zijn these te bevestigen: dat de beschuldigde genocide pleegde. “Allemaal zeggen ze dat Neretse heel goed wist wat in de heuvels gebeurde.” Ook de advocaten van de burgerlijke partijen antwoordden op het pleidooi van de verdediging. Het pleidooi van Jean Flamme, advocaat van Neretse, was volgens Isla Gultaslar, “een eerbetoon aan de zinledigheid, het cosmetische niets”. Hij maakte een karikatuur van Flammes uitspraken over wie verantwoordelijk is voor de genocide. “De moord op Kennedy, dat was het FPR (destijds de rebellenbeweging, vandaag de regeringspartij van president Paul Kagame, red.)! De moord op Lodewijk XVI, dat was het FPR! “ D’Oultremont verzekerde de juryleden nog dat het niet onmogelijk is de genocide te beoordelen. “En jullie zullen dat doen”, aldus d’Oultremont.

Fabien Neretse wordt onder meer als mededader beschuldigd van moord op een onbepaald aantal mensen, van wie er dertien geïdentificeerd werden en van wie sommigen tot de Tutsi-minderheid behoorden. Onder hen was ook Claire Beckers uit Overijse.