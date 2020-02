Open opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen opent in tweede helft van maart deuren Robby Dierickx

21 februari 2020

15u42 2 Overijse In de tweede helft van maart opent het open opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen de deuren in het voormalige woonzorgcentrum De Lasne in Terlanen de deuren. Dat heeft Fedasil bekendgemaakt. Donderdag werd een infosessie met de buren gehouden. Vijf jaar geleden werden er ook al tijdelijk jongeren in opgevangen.

Tijdens die infosessie kregen de buurtbewoners – waarvan een deel eerder deze week haar ongenoegen uitte over de heropening van het centrum – informatie over de uitbating van het tijdelijke opvangcentrum. Ook dienden er zich verschillende vrijwilligers aan die de komende maanden een handje willen helpen.

Volgens Fedasil zijn de voorbereidingswerken momenteel nog volop bezig en zal het opvangcentrum de deuren in de tweede helft van maart openen. Hoelang er jongeren in opgevangen zullen worden, is nog niet duidelijk. Er zal voor tachtig vluchtelingen, die zonder hun ouders in ons land aankwamen, plaats zijn. Mogelijk worden wel niet al die plaatsen ingenomen.

Net als vijf jaar geleden zal er voor hen ook plaats gecreëerd worden in de scholen in Overijse, in de vorm van OKAN-klassen.