Op verzet mildere straf voor uitbater cannabisplantage Wouter Hertogs

03 augustus 2020

14u25 0 Overijse Een man die in 2015 betrokken was bij de uitbating van een cannabisplantage in Overijse, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De man was in 2018 bij verstek al voor die feiten veroordeeld tot 40 maanden cel, maar hij had verzet aangetekend. Zijn advocaat had gepleit voor een werkstraf, maar de rechtbank vond dat een veel te lichte straf voor dergelijk grote plantage. Twee derde van de gevangenisstraf werd wel met uitstel uitgesproken.

Het onderzoek naar de plantage was in 2015 van start gegaan, toen de politie begon te vermoeden dat er in een woning in Overijse cannabis werd gekweekt. Dat vermoeden kreeg vaste vorm toen de politie met een warmtecamera over het leegstaande pand vloog en vaststelde dat het gebruikt werd. Korte tijd later viel de politie het pand binnen en trof er een cannabisplantage aan met 600 planten waar meer dan 100 kilogram was gekweekt. Bij de huiszoeking arresteerde de politie ook twee personen, een vrouw en een man. Die laatste werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot 40 maanden cel en bleef een hele tijd spoorloos.

Onlangs tekende hij dan toch verzet aan en maandag pleitte zijn advocaat voor een werkstraf. “Hij geeft de feiten toe, maar zijn rol was niet zo groot als het vonnis uit 2018 laat uitschijnen”, pleitte zijn advocaat. “Hij heeft destijds zaken verklaard die niet klopten, op vraag van de tweede verdachte. We betwisten de feiten niet, maar vragen de rechtbank wel om een werkstraf uit te spreken.” De rechtbank vond een werkstraf een veel te lichte straf, maar verleende wel uitstel voor een groot deel van de gevangenisstraf omdat de feiten al enige tijd geleden plaatsvonden.