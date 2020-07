Op deze plek werden 72.000 Duitsers vastgehouden: tien infopanelen herinneren wandelaars aan krijgsgevangenenkamp in Terlanenveld Robby Dierickx

27 juli 2020

13u05 0 Overijse In het Terlanenveld, een plateau tussen de IJse en de Lane in Overijse, staan sinds kort tien infopanelen die wandelaars moeten herinneren aan een krijgsgevangenenkamp waarin op het einde van de Tweede Wereldoorlog maar liefst 72.000 krijgsgevangenen zaten.

De gemeente Overijse had samen met de heemkundige kring ‘De Beierij van IJse’ tal van activiteiten op poten gezet om 75 jaar einde van Wereldoorlog II te vieren. Door het coronavirus werden heel wat evenementen naar volgend jaar verplaatst. Eén van de weinige initiatieven die dit jaar wel genomen konden worden, was het plaatsen van tien infopanelen in het Terlanenveld. Die herinneren wandelaars en fietsers aan een krijgsgevangenenkamp.

Gedenksteen

Dat kamp werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gebouwd voor Duitse krijgsgevangenen, die er bewaakt werden door Britse, Schotse en Belgische soldaten. In totaal werden er 72.000 Duitsers vastgehouden. In 1946 waren de laatste krijgsgevangenen verdwenen en werd alles afgebroken. Alleen een gedenksteen herinnert nog aan het kamp.

Nu we massaal gaan wandelen en fietsen door de coronacrisis heeft de gemeente er ook tien infopanelen geplaatst. Die bevatten heel wat beeldmateriaal en informatie uit de periode van het kamp. De panelen kwamen er na een samenwerking tussen de gemeente Overijse, de provincie Vlaams-Brabant, de heemkundige kring ‘Beierij van IJse’, Overijsenaar Gilbert Debecker en het Gemeentelijk instituut voor Technisch Onderwijs Overijse.