Oorzaak dodelijke brand Hoeilaartsesteenweg nog niet gekend: ook nog wachten op resultaten autopsie

Overijse

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de dodelijke brand van maandagochtend in een woning langs de Hoeilaartsesteenweg in Maleizen bij Overijse. Volgens het parket wordt het moeilijk om de oorzaak te achterhalen aangezien de woning zo goed als volledig ingestort is. Bij de brand kwam vermoedelijk de bewoner om het leven, al is het nog wachten op de resultaten van de autopsie.