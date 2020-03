Ook Overijse heeft pretriagecentrum voor (mogelijke) coronapatiënten Robby Dierickx

23 maart 2020

14u25 0 Overijse Na Vilvoorde en Zaventem heeft nu ook de gemeente Overijse haar pretriagecentrum in de strijd tegen het coronavirus. Ook hier moeten mensen die symptomen van COVID-19 vertonen eerst een afspraak via de huisarts maken.

De gemeente heeft lokalen en materiaal ter beschikking gesteld voor de pretriagepost in Overijse. Waar die post zich bevindt, wil burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) voorlopig niet prijsgeven. “Het is immers niet de bedoeling dat iedereen hier zomaar binnen wandelt”, laat ze weten. “Een bezoek is enkel mogelijk op expliciete doorverwijzing van de huisarts en met een afspraak. Nog belangrijk: in het pretriagecentrum worden patiënten niet getest op het coronavirus, maar wel onderzocht. Na dat onderzoek wordt beslist of de patiënten naar het ziekenhuis moeten of toch huiswaarts kunnen keren.”

In Vilvoorde opende zo’n pretriagecentrum begin vorige week de deuren in CC Bolwerk, terwijl de sporthal van Zaventem sinds vrijdag klaar is om (mogelijke) coronapatiënten op te vangen. Die laatste post is evenwel nog niet open. Pas wanneer er plaatsgebrek in Vilvoorde is, openen de deuren in de luchthavengemeente.

