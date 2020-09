Ongenode gast gaat door het lint tegen politie: “Vuile flaminganten!” Wouter Hertogs

30 september 2020

10u40 0 Overijse Een man uit Overijse riskeert 8 maanden cel voor weerspannigheid. Stomdronken ging hij verbaal én fysiek tekeer tegen agenten.

Op 7 juli had de man een vriend een bezoekje gebracht. Eerst was alles gezellig, maar naarmate de avond - en zijn alcoholconsumptie - vorderde, werd de sfeer grimmiger. Uiteindelijk weigerde hij de woning te verlaten waarna de politie werd opgetrommeld. Toen deze hem vastgrepen, ging hij meteen door het lint. Een salvo aan stampen, slagen en kopstoten volgde, waarna hij met veel moeite door meerdere agenten overmeesterd kon worden.

Onderweg naar het commissariaat was hij nog steeds niet bedaard. Hij stampte de ruit van het politievoertuig in en beschadigde een deur. De agenten kregen te horen ‘hoerenzonen’ en ‘flaminganten’ te zijn. Bij zijn verhoor verklaarde de man ‘wat zenuwachtig’ te zijn. “Er zijn immers te veel vreemdelingen. Daarenboven heeft mijn vrouw me ook buitengegooid”, klonk zijn ietwat onsamenhangende uitleg. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat. Uitspraak volgt op 26 oktober.