Nu LIVE op het administratief centrum van Overijse: Straffen Toebak! Margo Koekoekx

25 juli 2020

20u12 0

Momenteel (zaterdagavond) is Straffen Toebak te zien op het dak van het administratief centrum in Overijse. Het openlucht optreden moet wat positieve sferen verspreiden met toffe Nederlandstalige covers. Wie dit niet wil missen trekt maar beter snel de schoenen aan en bewandelt de uitgestippelde route. Liever van thuis volgen? Dat kan ook via de livestream die ze inzetten op Instagram.