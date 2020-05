Nood om uit je kot te komen? Samen blokken kan in CC Den Blank en bibliotheek Robby Dierickx

07u55 0 Overijse Studenten die het beu zijn om al weken in hun kot te studeren, kunnen vanaf maandag blokken in CC Den Blank en de bibliotheek van Overijse. Uiteraard gelden ook daar strenge veiligheidsmaatregelen in het kader van het coronavirus.

Normaal kunnen studenten behalve in CC Den Blank en in de bibliotheek ook in woonzorgcentrum Mariëndal en vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat blokken, maar dat is tijdens de komende blokperiode niet mogelijk. Door het coronavirus zou het onverantwoord zijn om studenten naar een rusthuis te sturen, terwijl Kamp Kwadraat ter beschikking gesteld wordt van de opvang van leerlingen van de gemeentelijke basisschool van Overijse.

Veiligheidsmaatregelen

Op maandag zwaaien de deuren van de bib en Den Blank wel opnieuw open voor ijverige studenten die liever niet thuis blokken. In het cultuurcentrum is plaats voor achttien blokkers, in de bib voor drie. Studenten kunnen hun plaats op voorhand reserveren. Op beide plaatsen worden veiligheidsmaatregelen omtrent het coronavirus genomen. Zo moeten studenten hun handen wassen bij het binnenkomen en het verlaten van het studeerlokaal. Er moet anderhalve meter afstand gehouden worden van mekaar en studenten moeten in een toegewezen studeerlokaal blijven. Tot slot moeten ze hun studeerplek ontsmetten met desinfecterende spray en een doekje, die verkrijgbaar zijn aan de onthaalbalie.

Meer informatie over de blokplekken is hier te vinden.