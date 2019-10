Nieuwe Vlaamse regering geeft druivengemeente 4 miljoen euro extra middelen RDK

07 oktober 2019

09u21 0 Overijse De komende zes jaar krijgt Overijse bijna vier miljoen euro extra middelen van de nieuwe Vlaamse regering. Dat blijkt uit het Vlaams regeerakkoord. In totaal krijgen de 65 Vlaams-Brabantse gemeentebesturen deze bestuursperiode 126 miljoen euro extra.

De 4 miljoen euro van de Vlaamse regering gaat in Overijse naar de zogenaamde responsabiliseringsbijdrage en naar de open ruimte. Voor dat eerste luik wordt 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de druivengemeente. De pensioenen van de statutaire ambtenaren worden betaald door de bijdrage van de nog werkende statutairen. Maar die laatste groep wordt steeds kleiner, waardoor de bijdragen meestal niet voldoende zijn om de pensioenfactuur te dekken. Om die reden betaalt de gemeente een responsabiliseringsbijdrage aan de federale overheid. Over 6 jaar gespreid is dit voor de gemeente een kost van 5 miljoen euro. De Vlaamse overheid neemt daar nu de helft van over.

Oproep minister

“Dat zorgt ervoor dat in het meerjarenplan van onze gemeente meer middelen beschikbaar zullen worden voor investeringen en een nieuw beleid”, zegt gemeenteraadslid Stefan Vanderlinden (Overijse2002/N-VA). “Wij geven dan ook graag gehoor aan de oproep van minister Ben Weyts om deze bijkomende budgetten te investeren in zaken die de gemeenten écht beter maken, zoals fiets- en voetpaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en groene ruimte.”

Het overige bedrag, 1,48 miljoen euro, krijgt Overijse dan weer omdat het over heel wat open ruimte beschikt. “Ook hier geldt dat we erop zullen toezien dat het gemeentebestuur het extra geld besteedt aan meer investeringen die echt ten goede komen aan de inwoners van Overijse”, stelt Jan De Broyer (Overijse2002/N-VA), schepen voor onder andere Ruimtelijke Ordening.