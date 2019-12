Nieuwe burgercoöperatie Druifkracht wil duurzame energie opwekken Robby Dierickx

20 december 2019

11u42 0 Overijse De vier gemeenten van de Druivenstreek – Hoeilaart, Overijse, Huldenberg en Tervuren – beschikken sinds deze maand over een eigen energiecoöperatie. Het burgerinitiatief Druifkracht heeft als doel duurzame energie in de streek op te wekken.

De eerste figuurlijke steen van Druifkracht werd vorig jaar al gelegd toen twintig vrijwilligers elkaar vonden. Ze hadden allemaal één doel: duurzame energie opwekken. Al snel toonden enkele honderden streekbewoners belangstelling voor het idee en nu er 30.000 euro startkapitaal ingezameld werd, zetten de initiatiefnemers een krabbel bij de notaris zodat de burgercoöperatie Druifkracht een feit is. “We willen het nu niet alleen bij woorden houden”, zegt Jan Rongé, één van de initiatiefnemers. “Er werden al een flink aantal kansrijke zonne-energieprojecten gevonden. De ambitie is om ook als burgers zélf vorm te geven aan de energietransitie die zo hard nodig is als antwoord op de klimaatcrisis. Wachten op anderen is voor ons geen optie. Een druppel op een gloeiende plaat? Zie het eerder als een druppel olie die een vastgelopen machine op gang brengt.”

Minstens 250 euro

Iedere burger kan zich vanaf nu aansluiten bij Druifkracht. Dat kan door minimaal 250 euro te investeren. Op die manier wordt hij of zij coöperant en mede-eigenaar van de burgercoöperatie. “Omdat we nog volop in onderhandeling zijn, kunnen we nog geen namen noemen van de zonne-energieprojecten die we op het oog hebben. Wel kunnen we bevestigen dat het in eerste instantie gaat om zonnepanelen op grote daken van bijvoorbeeld (semi-)overheidsgebouwen in de streek. Later gaan we aan de slag met nog andere vormen van hernieuwbare energieopwekking, en zeker ook met energiebesparing.”

Wie geïnteresseerd is om zich aan te sluiten, kan terecht op http://www.druifkracht.be. Druifkracht kiest in al haar engagementen voor partners en ondernemers uit de eigen regio en zal een deel van haar toekomstige winst investeren in sociale projecten in de Druivenstreek.