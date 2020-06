Niet welkom in Couvin, wel in Hotton: scouts Overijse vinden nieuwe kampplaats Robby Dierickx

12 juni 2020

16u41 0 Overijse De scouts van Overijse kunnen dan toch op kamp komende zomer. Begin deze maand kregen de leden te horen dat ze op zoek moesten naar een nieuwe kampplaats omdat de Waalse gemeente Couvin door de coronacrisis geen jeugdbewegingen op haar grondgebied zou toelaten. Maar nu kregen de scouts groen licht om hun tenten in Hotton op te slaan.

Met 150 leden en leiders zouden de scouts uit Overijse van 21 tot 31 juli naar het Waalse Couvin trekken om er hun kamp op te trekken. Maar begin juni liet het plaatselijke schepencollege plots weten dat het geen jeugdbewegingen met meer dan vijftig leden op haar grondgebied duldt. De scouts uit Overijse moesten dus inderhaast op zoek naar een oplossing en die werd uiteindelijk gevonden. “Via een online platform voor zomerkampen botsten we op een terrein in de Waalse gemeente Hotton, gelegen aan de Ourthe”, zegt groepsleider Wim Dunford. “We kregen de toestemming om er met onze 150 leden onze tenten op te slaan. Uiteraard moeten we ons wel in drie bubbels van maximaal vijftig leden onderverdelen.”

Aan de data van het kamp verandert niets. De leden vertrekken op 21 juli en keren op 31 juli terug naar Overijse. De leidingsploeg is inmiddels gestart met de voorbereidingen van het kamp.