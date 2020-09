Nicolas Verdoodt en Tempo Overijse kijken reikhalzend uit naar de competitiestart: “We zijn er klaar voor” DRIES CHARLIER

17 september 2020

14u46 0 Overijse Tempo Overijse hoopt zaterdag in eigen huis goed aan het nieuwe seizoen te beginnen. De derdenationaler neemt het na een degelijke voorbereiding op tegen Svelta Melsele. Verdediger Nicolas Verdoodt (20) blikt met vertrouwen vooruit.

“De voorbereiding is goed verlopen”, doet Nicolas Verdoodt het verhaal. “Ze heeft lang geduurd en we kijken allemaal uit naar de start van het nieuwe seizoen. Tijdens de voorbereiding boekten we niet altijd de resultaten waar we op gehoopt hadden, maar we beschikten ook over een hele nieuwe ploeg. Dat vroeg dus aanpassingstijd.”

“In de laatste oefenwedstrijd, 3-1-zege tegen Beringen, toonden we dat we klaar zijn en dat is het belangrijkste. Zaterdag staan we tegenover Svelta Melsele, een ploeg die we kennen. Zo speelden we vorig jaar al tegen hen. Ik denk dat we allemaal de goesting hebben om de wedstrijd winnend af te sluiten en gaan daar ook alles voor doen.”

Aangenaam spelen

“Het is uiteraard altijd beter om te starten met een overwinning. Als je het na het seizoen bekijkt dan spreek je uiteindelijk maar over één van de dertig wedstrijden. Het doel is om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en elke week progressie te maken.”

“Ik merkte meteen dat er veel kwaliteit in deze groep zit. Als je het palmares van sommige spelers bekijkt dan besef je dat er op onder meer technisch vlak geen enkel probleem is. Op collectief niveau verloopt het prima. We verstaan elkaar heel goed. De trainer is erin geslaagd om een hechte groep te vormen en dat zie je ook op het veld. Iedereen werkt voor elkaar en het is aangenaam spelen in die sfeer.”

Vertrouwen van de trainer

“In de voorbereiding kreeg ik, net zoals vorig seizoen, het vertrouwen van de trainer. Ik kende ups en downs, maar het lukte me om te tonen dat ik een speler ben waarop het team kan rekenen. Er zijn zeker nog veel zaken die ik moet leren. De trainer vraagt momenteel van me om een grotere aanvallende impact te hebben. Zo moeten onder meer mijn voorzetten en laatste passen nog beter.”

“Of ik stress heb voor het nieuwe seizoen? Neen. Na de goede voorbereiding heb ik vertrouwen in het vervolg. Iedereen is gemotiveerd om goed te beginnen aan het seizoen. Ik zie dus geen enkele reden om stress te hebben.”