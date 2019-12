Neretsé vraagt vrijspraak op Rwanda-proces WHW

16 december 2019

17u59 0 Overijse De verdediging stekt dat beschuldigde Fabien Neretsé niets meer te zeggen had ten tijde van de Rwandese genocide in 1994 en dus niet schuldig is aan de beweerde misdrijven.

“Hij was niet langer een invloedrijke man binnen regeringspartij MRND, en het is dus niet mogelijk dat hij een militie van die partij heeft opgericht”, aldus zijn advocaat, Jean Flamme, “hij was persona non grata geworden binnen de MRND.” Flamme omschrijft zijn cliënt als open en tolerant, als iemand die geen verschil maakt tussen Hutu en Tutsi.

Woord niet genomen

Hij woonde wel een vergadering bij in zijn geboortedorp Mataba, waarin de bevolking werd opgeroepen de huizen in brand te steken van de Tutsi die zich verstopt hadden. Maar de advocaat hamerde erop dat zijn cliënt daar het woord niet genomen had. “Het maakt niet uit waar hij zat”, aldus Flamme. “Er zijn er die zeggen dat hij onder de rest van de bevolking zat, anderen zeggen dat hij vooraan bij de andere hoogwaardigheidsbekleders zat. Hij heeft het woord niet genomen! Iemand kan in zijn hoofd kijken als hij niet spreekt?”

Begrafenis

De beschuldigde wordt er ook van verdacht zijn Tutsi-buren in Kigali verklikt te hebben bij militairen die hen vermoord hadden. Volgens Flamme is het niet bewezen dat zijn cliënt betrokken was. Dat hij, volgens getuigen, aanwezig was op de begrafenissen van genocideslachtoffers wijst er ook op dat de man niet betrokken was bij de slachtpartijen. Tot slot trok Flamme ook duidelijk in twjifel dat de genocide op de Tutsi gepland was. De advocaat vroeg dan ook de vrijspraak voor zijn cliënt.

“Zijn genocide gepleegd”

Eerder bleek Federaal procureur Arnaud d’Oultremont ervan overtuigd dat Fabien Neretse zich wel degelijk schuldig had gemaakt aan volkerenmoord. “Ik beschuldig hem van persoonlijke daden van deelname aan deze genocide, met de wil de Tutsi-etnie te vernietigen. Hij heeft ‘zijn’ genocide gepleegd, zijn manier om bij deze algemene onderneming aan te sluiten”, aldus de federale procureur. Hij zag drie elementen die aantoonden dat Neretse willens en wetens deelnam aan genocide. Zo stond de Rwandees dicht bij de partijen die de volkerenmoord op het getouw zetten en de ideologie daartoe propageerden. Een getuige zag Froduald Karamira, een leider van de extremistische Hutu-vleugel van de partij MDR, in Kigali naar Fabien Neretse gaan. “En net in het stadion van Nyamirambo (de wijk van Neretse) geeft Karamira op 23 oktober 1993, twee dagen na de moord op de Hutu-president van Burundi, zijn meest opruiende toespraak. Vervolgens zijn er de bijeenkomsten en met name die van Mataba in mei 1994. Elf mensen hebben gezegd dat Fabien Neretse naast de hoge instanties zat”, aldus de procureur. Volgens verscheidene getuigen verdubbelden de moordpartijen in Mataba na deze bijeenkomst.

Militie

“Ten slotte is er de oprichting van een Interahamwe-militie. Daar tel ik twintig getuigen die zeggen dat de beschuldigde mensen rekruteerde om de school te bewaken, maar die in werkelijkheid de heuvels in trokken op zoek naar Tutsi’s.” Volgens getuigen logeerden de militieleden bij Neretse, werden ze door hem bewapend en kregen ze instructies van hem. Fabien Neretse wordt onder meer als mededader beschuldigd van moord op een onbepaald aantal mensen, van wie er dertien geïdentificeerd werden en van wie sommigen tot de Tutsi-minderheid behoorden.